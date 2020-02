Lichaam aangetroffen in Zuid-Willemsvaart in Helmond

De politie heeft zaterdagmiddag een mogelijk stoffelijk overschot gevonden in de Zuid-Willemsvaart bij de Kanaaldijk-Zuid in Helmond.

De politie doet verder onderzoek. Zij houdt rekening met elk scenario, geeft een woordvoerder aan.



Vermist

Eerder zocht de politie al naar een vermiste jongen uit Heerlen bij de Kanaaldijk. De 24-jarige Flynn Posthumus wordt sinds de nieuwjaarsnacht vermist en werd voor het laatst gezien in Helmond. De politie zocht naar hem in het kanaal ter hoogte van de Havenweg.



