Debutant Joep de Wildt wint als 'kleinzoon' het Keiebijters Kletstoernooi

Na de bekendmaking was De Wildt door het dolle heen. Zijn medefinalisten Iveke van Gerven (Esbeek) Rob Scheepers (Helmond) en Rien van Genugten (Sint-Oedenrode) namen sportief de 'kleinzoon' op hun schouders.

Buiten de ton had de winnaar na afloop niet alleen grappige, maar ook een paar ontroerende praatjes. "Dit had ik nooit verwacht. Mijn beide opa’s waren grote carnavalsliefhebbers. Als ze nog geleefd hadden dan waren ze over de honderd jaar geweest. Ik weet zeker dat ze mee hebben gekeken en dat ze supertrots zijn."

De verrichtingen van De Wildt werden in zijn woonplaats Oudenbosch via een live-verbinding met Helmond door tweehonderd dorpsgenoten gevolgd.

Dit zijn stukjes de buuts van alle finalisten:

Uiteraard te beginnen bij de winnaar Joep de Wildt:

Rob Scheepers speelde in Helmond een thuiswedstrijd en had de 'Zilveren Narrenkap' graag een keer mee naar huis genomen. Na afloop vertelde hij er vanaf het begin niet lekker in zat. "Ik ben teleurgesteld in mijn zoveelste finale op het Keiebijters Kletstoernooi. Ik begrijp niet zo goed waar het aan lag. De grappen vielen vanaf het begin niet lekker."

Iveke van Gerven is de enige vrouwelijke kandidaat, maar op het podium stond ze letterlijk haar mannetje als vrachtwagenchauffeur. Na afloop reageerde ze bescheiden: "Ik heb genoten. Ik had niet verwacht dat ik van deze mannen had kunnen winnen. Hier in de finale staan, voelt sowieso al als een overwinning."

Rien van Genugten stond vorig jaar ook in de finale maar moest het toen afleggen tegen Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer. "Ik zat er dit jaar lekker in", liet hij na afloop weten. "De kans was zeker aanwezig dat ik de narrenkap mee naar huis had kunnen nemen. Ik hunker naar die narrenkap, vorig jaar ging hij ook al mijn neus voorbij.’

De voorronden zijn online te zien bij Omroep Brabant. Volgende week zaterdag zendt Omroep Brabant de finale van het Keienbijters Kletstoernooi uit.