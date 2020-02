Drie mannen en één vrouw die een man speelt, strijden om de Zilveren Narrenkap

In de voorronde maakte nieuwkomer Joep de Wildt een verpletterende indruk als kleine jongen en kreeg een staande ovatie. De vraag is of hij zaterdag niet alleen de zaal plat speelt maar ook de jury meekrijgt. In zijn woonplaats Oudenbosch zitten 200 plaatsgenoten zijn optreden te volgen via een speciale live-verbinding.

Plaatsgenoot Bart Verschuuren regelde de verbinding tussen Helmond en Oudenbosch. "Er waren maar 70 plaatsen beschikbaar in Helmond voor ons dus hebben we het zo opgelost waardoor niemand iets hoeft te missen."

Rob Scheepers speelt in Helmond een thuiswedstrijd, maar dat betekent niet dat het een gelopen race is. Rob was al een paar keer finalist maar zou dolgraag de gewilde 'Zilveren Narrenkap' een keer mee naar Helmond willen nemen.

Iveke van Gerven is de enige vrouwelijke kandidaat, maar op het podium staat ze letterlijk haar mannetje als vrachtwagenchauffeur. Twaalf jaar geleden stapte ze voor het eerst op het tonpraterspodium. Twee jaar geleden sneuvelde ze in de laatste voorronde. Toen droomde ze ervan om in de finale te staan en nu is het zo ver.

Rien van Genugten stond vorig jaar ook in de finale maar moest het toen afleggen tegen Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer. Vooraf werd hij toen gezien als een grote kanshebber. Dit jaar probeert hij als stamgast de narrenkap veroveren.



De voorronden zijn online te zien bij Omroep Brabant. Volgende week zaterdag zendt Omroep Brabant de finale van het Keienbijters Kletstoernooi uit.