Overstekende voetganger geschept in Heeze

Bij het oversteken van de straat werd de man over het hoofd gezien door een automobilist en aangereden. Daarbij raakte hij onder meer gewond aan zijn hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk gebeurde vlakbij een zebrapad. Het is onduidelijk of de automobilist de voetganger te laat heeft gezien of dat de voetganger niet op de juiste plek overstak.



Ook werd een traumahelikopter opgeroepen naar de plek van het incident, maar deze is niet geland.