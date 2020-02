Veel omgewaaide bomen, geen treinverkeer tussen Eindhoven en Venlo

Het KNMI heeft voor Brabant weercode oranje uitgeroepen voor acht tot elf uur zondagavond. Het weerinstituut roept op maatregelen te nemen om schade te beperken.

Brandweer

Bij de brandweer is het ondertussen druk met verschillende meldingen van omvallende bomen. Onder meer bij Asten, waar een boom op het fietspad terecht kwam. En in Ulvenhout en Oss, waar een boom ontworteld werd en tegen een woning belandde. Ook op de Edisonlaan in Tilburg ging het al mis, daar ging een boom met wortels en al om. Die boom belandde over een kruispunt, en miste op een haar na de woningen die er staan.

Zeer zware windstoten

De hele dag waait het al stevig en die wind zal alleen maar toenemen. Tijdens het zwaartepunt van de storm, dat zondagavond wordt verwacht, trekt er een buienlijn over Brabant, die voor zeer zware windstoten kan zorgen.

Daan van den Berg van Weer.nl verwacht dat het bij Bergen op Zoom rond acht uur zondagavond het hevigst is. Om ongeveer elf uur zondagavond is de lijn dan opgeschoven naar het zuidoosten van de provincie.

Overlast

Het KNMI raadt aan om maatregelen te nemen tegen de storm. De kans dat er schade ontstaat als gevolg van het weer, is groot. Bomen kunnen omwaaien en ook dakpannen en schuttingen kunnen het verliezen van de harde wind.

Behalve de schade, wordt er ook aardig wat overlast verwacht. Zo waarschuwde de NS al dat het treinverkeer wel eens last kan krijgen van de storm. Plan je reis kort voor vertrek, is het advies. Om te zien of de treinen nog wel rijden. En de KNVB heeft alle voetbalwedstrijden voor zondag afgelast. Zowel in het amateur- als het betaald voetbal.

Overigens is de storm na zondagnacht nog niet meteen voorbij: ook maandagochtend en een deel van de dag worden nog zware windstoten verwacht. Voor de hele dag is dan code geel afgekondigd.

