NS begint zondag met gewone dienstregeling, maar verwacht wel problemen

ProRail en de NS beginnen de zondag met de geplande dienstregeling, al wordt er wel hinder op het spoor verwacht. ProRail waarschuwt dat er later op de dag alsnog treinritten kunnen worden geschrapt of dat in delen van het land het treinverkeer kan worden stilgelegd.

Door omgewaaide bomen of een geknapte bovenleiding kunnen treinen uitvallen. Hierdoor zullen dan ook vertragingen ontstaan. Daarvoor zullen extra storingsmonteurs paraat staan. Ook staan er extra incidentenbestrijders en hulplocomotieven klaar die treinen kunnen wegslepen. ProRail adviseert reizigers om het weerbericht in de gaten te houden en vlak voor vertrek een reisplanner te raadplegen.

Landen en opstijgen

Eindhoven Airport gaat er voorlopig van uit dat zondag alle vluchten kunnen doorgaan ondanks de verwachte harde windstoten zondagavond. "Er zijn geen algemene regels voor landen en opstijgen met harde wind", legt woordvoerder Gijs Vrenken van Eindhoven Airport uit. "De windrichting en rukwinden zijn eerder doorslaggevend of er gevlogen kan worden. Die beslissing neemt de verkeerstoren en dat gebeurt pas vlak voor vertrek of landing, omdat niks zo veranderlijk is als het weer."

Het vluchtschema voor zondag is dan ook niet aangepast vanwege storm Ciara die in Brabant voorspeld wordt. "Reizigers kunnen altijd online controleren of hun vlucht doorgaat."

Uitschieters

Weer.nl voorspelt dat de windsnelheid in Brabant tussen de 100 en 120 kilometer per uur zal zijn zondag. Dit komt overeen met een windkracht 9 en daar zitten nog uitschieters tussen. De grootste overlast wordt zondagavond verwacht omdat er dan een regenfront van west naar oost over Brabant trekt.

