Beide kerken in het centrum van Tilburg blijven voorlopig open na acties tegen sluiting

Geen van de twee kerken in het centrum van Tilburg - de Sint-Jozefkerk aan de Heuvel en de Heikese kerk aan de Stadhuisstraat - sluit voorlopig. Dit is zondagochtend bekendgemaakt tijdens een mis. Het parochiebestuur liet eerder weten dat een van de twee kerken in de Tilburgse binnenstad dicht zou moeten, omdat het te duur is om ze allebei open te houden. Maar er is een tussenoplossing gevonden.

De kerk aan de Heuvel houdt een weekendviering over en er wordt vijf jaar de tijd genomen om meer onderzoek te doen. De kans is aanwezig dat de Sint-Jozefkerk altijd een kerkdienst blijft houden, maar het is de bedoeling dat de kerkelijke activiteiten zich meer rond de Heikese kerk gaan concentreren.

Spandoeken en protestbrief

Tegen het sluiten van de Sint-Jozefkerk werd de afgelopen weken actie gevoerd. Ton Mul hing onder meer spandoeken boven de ingang van de kerk. met de tekst: 'Te koop? Nee, never'. Ook stuurde hij een protestbrief naar het parochiebestuur. De acties leidden ertoe dat er een gesprek kwam tussen de bezorgde parochianen en het parochiebestuur.

Mul wees het parochiebestuur erop dat er 'nog steeds een aardig levende kerkgemeenschap' is in de Sint-Jozefkerk. Hij noemde een eventuele sluiting dan ook 'doodzonde'. Hij hoopte dat het parochiebestuur door 'rumoer te maken' nog op andere gedachten te brengen zou zijn. Dat lijkt - in ieder geval voorlopig - het geval.

Kapelruimte

"De komende vijf jaar zal het bestuur van de parochie benutten om, in goed overleg met het bisdom, te onderzoeken hoe een goede herbestemming van het kerkelijke complex aan de Heuvel gerealiseerd kan worden", laat de parochie in een persbericht weten. "Waarbij ook de eventuele mogelijkheid tot behoud van een beperkte liturgische functie of kapelruimte zal worden meegewogen."

LEES OOK:

Spandoeken om sluiting van Tilburgs bekendste kerk te voorkomen

Een van de beeldbepalende kerken in het centrum van Tilburg moet dicht, maar welke?