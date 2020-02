Dierentuinen sluiten eerder vanwege de storm, attracties in De Efteling dicht

Hoewel het zondagochtend al flink waait, wordt het hoogtepunt van de storm pas later op de dag verwacht. In de middag neemt de wind in kracht toe. Zondagavond tussen acht en elf uur worden de zwaarste windstoten verwacht, zo meldt het KNMI.

Dierentuinen

ZooParc Overloon en Dierenrijk in Mierlo sluiten eerder de deuren. Om drie uur gaan beide parken dicht, meldt een woordvoerder. Bij Safaripark Beekse Bergen wordt de boel ook scherp in de gaten gehouden, maar vooralsnog blijft het park de hele dag open.

Efteling

Ook in de Efteling in Kaatsheuvel wordt de wind nauwlettend in de gaten gehouden. Zondagochtend waren achtbanen Joris en de Draak en Baron 1898 dicht. Afhankelijk van de windsterkte, gaan de attracties mogelijk wel nog open. Vanwege onderhoud is de Vliegende Hollander sowieso gesloten.

Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport gaan de vluchten vooralsnog allemaal door. Het vliegveld adviseert reizigers wel om de website in de gaten te houden omdat de wind mogelijk later op de dag wel tot vertragingen gaat leiden.

