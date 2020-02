'Dit zorgt voor levensgevaarlijke situaties', zorgen bij politie na vervanging communicatiesysteem

Politievakbonden trekken aan de bel. Drie weken na de vervanging van het communicatiesysteem C2000, werkt het nog steeds niet goed. En dat levert levensgevaarlijke situaties op. “C2000 is onze lifeline. Stel je voor dat je als agent wordt aangevallen en je roept via je portofoon om hulp en niemand hoort je. Dat is op dit moment een reëel risico.”

Het communicatiesysteem C2000 wordt door alle hulpdiensten gebruikt om onderling en met hun meldkamer te communiceren. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om de situatie ter plekke door te geven, of om assistentie mee te vragen. Maar sinds er een paar weken geleden het oude systeem werd vervangen door een nieuw, is het niet meer dekkend. Dat vertelt Maarten Brink. Hij is voorzitter van de politievakbond ACP in Zeeland-West-Brabant. Collega’s maken zich grote zorgen, zegt hij. “Dit leeft heel erg ja, we merken dat veel collega’s zich zorgen maken. Er zijn dekkingsproblemen, problemen met verstaanbaarheid, berichten die niet goed doorkomen. Dat is gewoon ontzettend lastig.”

Gevaarlijk

En lastig is dan een understatement. Het is zelfs gevaarlijk. Dat stelt afdelingsvoorzitter van de andere politievakbond NPB Koen Simmers. “Stel je voor dat je als agent wordt aangevallen en je roept via je portofoon om hulp en niemand hoort je. Dat is op dit moment een reëel risico.”

Concrete voorbeelden in de regio van gevaarlijke situaties die zijn ontstaan, willen de vakbondsmannen liever niet noemen. “Dat kan effect hebben op de veiligheid van onze mensen”, zegt Brink. “En het kan effect hebben op de afhandeling van een zaak”, legt Simmers uit. “Maar denk aan achtervolgingen waarbij communiceren erg lastig wordt. En in een andere situatie zag ik tijdens het surveilleren opeens een politieauto met zwaailicht en sirene voorbij komen, terwijl wij de melding helemaal niet mee hadden gekregen door de verbindingsproblemen. Dat is erg frustrerend en ook onveilig.”

Mensen van de techniek

Wat er moet gebeuren om te problemen op te lossen? “Achter de schermen wordt er keihard gewerkt”, zegt Brink. “De mensen van de techniek doen er alles aan om de problemen te verhelpen.” Maar het punt van de vakbonden is dat deze problemen er in de eerste plaats al niet hadden moeten zíjn. “Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor dit systeem. En de korpschef is verantwoordelijk voor het deel waar wij gebruik van maken.” Wat de vakbonden betreft ligt dáár nu dus de bal.

Tot de problemen zijn opgelost, blijft het dus behelpen, denken de vakbondsmannen. Maar: het heeft in principe geen effect op de beschikbaarheid van de hulpdiensten, vertelt Simmers. “Als je 112 belt, komen we sowieso.”