Vier mannen opgepakt na wedstrijd PSV – Willem II

De politie heeft zaterdagavond vier mensen aangehouden na de wedstrijd van PSV tegen Willem II in het Philips Stadion. Het gaat om drie Belgen en een man uit Oss.

De Belgen zijn supporters van Willem II. In het uitvak mishandelden ze een beveiliger. Daarna verlieten ze het supportersvak. Maar na afloop van de wedstrijd konden ze alsnog worden opgepakt buiten het stadion, op de PSV-laan. De beveiliger heeft aangifte gedaan.

De man uit Oss werd later op de avond aangehouden, voor het beledigen van agenten. Dat was rond tien uur ’s avonds.

Rond die tijd werd het nog even onrustig, toen PSV-fans de confrontatie zochten met Willem II-supporters die met bussen teruggingen naar Tilburg. De ME heeft enkele charges moeten uitvoeren. Daarbij is niemand meer aangehouden.