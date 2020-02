Tilburgse supermarkt voor tweede dag op rij overvallen, gewapende mannen op de vlucht

In Tilburg is supermarkt Lidl aan het Kreverplein voor de tweede dag op rij overvallen. Twee gewapende overvallers met een bivakmuts drongen zondagavond rond 17.45 uur de winkel binnen. Een dag eerder deden bij dezelfde supermarkt twee mannen een greep in de kassa.

De overvallers bedreigden het personeel zondagavond met een wapen. Vervolgens sloegen ze op de vlucht. Of ze bij de overval iets hebben buitgemaakt, is niet duidelijk. Zover bekend raakte niemand gewond.

Politie waarschuwt

Volgens de politie hadden de mannen een buitenlands accent. Ze droegen donkere kleding. "We weten niet exact in welke richting ze zijn gevlucht", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar we zijn met een grote groep agenten in de omgeving op zoek naar de overvallers."

De politie waarschuwt mensen die de overvallers zien om hen niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. Ook wil de politie graag getuigen spreken van de overval.

Onderzoek naar verband

Bij de greep in de kassa zaterdagavond was er hoogstwaarschijnlijk ook sprake van twee mannen. De daders gingen er toen vandoor in een grijze Audi A6. "Het is nog te vroeg om te zeggen of er een verband is tussen beide zaken", aldus de woordvoerder. "Gisteravond werden geen wapens gebruikt, vanavond was dat wel het geval. Maar we onderzoeken het zeker, onder meer op basis van camerabeelden."