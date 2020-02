Honderden schademeldingen na storm in Brabant: dit is wat er zondag gebeurde

De hulpdiensten in Brabant kijken terug op een drukke zondag. Vanwege de storm kwamen in de verschillende meldkamers vele tientallen telefoontjes binnen van mensen met stormschade. De meeste meldingen gingen over omgewaaide bomen of schade aan auto’s en huizen. Verzekeraar Interpolis kreeg honderden schademeldingen binnen.

Brabant was sinds zondagmiddag in de ban van storm Ciara. De harde windstoten zorgden voor veel overlast in de hele provincie. Met name bomen moesten het ontgelden. Op sommige plekken leidde dat tot grote schade aan huizen of werden auto's vernield. Op Eindhoven Airport konden drie vliegtuigen vanwege de harde wind niet landen. Een vlucht vanuit Gran Canaria moest op een ander vliegveld landen. Vluchten vanuit Londen en Barcelona werden geannuleerd.

Exacte cijfers over het aantal meldingen hebben de hulpdiensten nog niet. Maandag in de loop van de ochtend wordt overal de balans opgemaakt. “Maar we hebben echt heel veel meldingen gehad”, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ook in de andere regio’s was het druk. “Het ging vooral om kleine klussen, zoals omgewaaide bomen of schade aan daken”, aldus de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Goed voorbereid

Hulpdiensten waren voorbereid op grote drukte vanwege de aangekondigde storm. Als het te druk zou worden bij de meldkamers, dan zouden brandweerkazernes uit voorzorg worden bemand om zo alle meldingen aan te kunnen. “Uiteindelijk was in onze regio deze stormprocedure niet nodig”, meldt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In die regio kwamen 50 tot 70 meldingen binnen. “Het lijkt qua schade allemaal wel mee te vallen.”

Drukte bij Interpolis

Voor zover bekend raakte niemand noemenswaardig gewond door de storm. Wel werden verschillende auto’s onherstelbaar verwoest en raakten huizen flink beschadigd door omvallende bomen. Bij verzekeraar Interpolis in Tilburg kwamen dan ook bijna 600 schademeldingen binnen.

Interpolis denkt dat het aantal nog flink stijgt. Maandag verwachten ze drie keer zoveel meldingen vergeleken met een normale maandag. Er worden extra medewerkers ingezet om alle telefoontjes aan te kunnen.

Zware ochtendspits verwacht

De ANWB verwacht vanwege de nasleep van de storm maandagochtend een zware ochtendspits. Er is maandagochtend ook nog kans op zware windstoten tot 100 kilometer per uur. Daarom geldt in Brabant nog tot twee uur ’s middags code geel.

Rijkswaterstaat laat op veel plekken langs de snelwegen de verlichting in de nacht van zondag op maandag branden. “Als er iets op de weg ligt door de storm, dan is dat in ieder geval beter zichtbaar.”



We hielden de hele zondag een liveblog bij over de storm in Brabant. Hier kun je alles teruglezen.