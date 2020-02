Bijna 500 mensen hebben schade door storm Ciara, auto's lijken dans grotendeels ontsprongen

Verzekeraar Interpolis heeft maandag rond het middaguur al ongeveer 500 schademeldingen binnengekregen na storm Ciara. In het hele land gaat het om ongeveer 1400 meldingen. Opvallend is dat de meeste mensen schade hebben aan hun huis en dat weinig auto’s schade hebben na de storm.

Hoewel mensen volgens woordvoerder Joost van Buchem goed voorbereid leken op de storm, is het druk bij Interpolis. Ze krijgen 300 procent meer meldingen binnen dan op een normale maandag.

Niet de weg op gegaan

“Normaal gesproken zijn er na een storm veel meer auto’s met schade. Nu zijn het er echt opvallend weinig”, zegt Van Buchem. “Het lijkt erop dat mensen goed voorbereid waren op de storm. Of dat komt omdat de storm een naam heeft gekregen en omdat er veel aandacht voor was, weet ik niet.” Toch waren er natuurlijk wel mensen die door Ciara voorgoed vaarwel moeten zeggen tegen hun trouwe vierwieler, zoals Jan uit Tilburg.

Van Buchem denkt dat veel minder mensen de weg op zijn gegaan. “De meeste schademeldingen gaan over schade aan het huis. Denk aan losse dakpannen, een kapotte schutting of takken op huizen.” Van de 1400 meldingen die er in het hele land binnenkwamen bij Interpolis, gaan 1300 over schade aan woonhuizen.

Toch is de schade niet te vergelijken met die van de storm in januari 2018. “Ciara is minder heftig, maar dat maakt het voor ons niet minder druk.” De verzekeraar in Tilburg heeft daarom maandag extra personeel ingezet om alle telefoontjes af te handelen.