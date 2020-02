Brabant verandert: straks meer dan 900 boeren minder

Hoeveel boeren heeft onze provincie nog over een jaar of vijf? Meer dan driehonderd varkensboeren hebben zich al ingeschreven voor de uitkoopregeling sanering varkenshouderijen. En gemeenten houden rekening met nog veel meer stoppende bedrijven, zo blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant. In totaal wordt rekening gehouden met meer dan 900 veehouderijen die er de komende jaren mee stoppen.

Het beeld van onze provincie zal de komende jaren dus flink veranderen. In veel gemeenten houden ze rekening met tientallen tot meer dan 100 boerenbedrijven minder over vijf jaar. Vooral in het oosten van Brabant laten veel boeren in gesprekken met de gemeente weten op termijn te willen stoppen met hun bedrijf.

Het gaat om varkensboeren die gebruik maken van een saneringsregeling, of boeren die toch al wilden stoppen. Bij een saneringsregeling krijgt een boer geld als hij stopt met zijn bedrijf.

Meer dan de helft

Kijkend naar de cijfers die Omroep Brabant gekregen heeft, vallen vooral de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert op. Hier houden ze rekening met 37 (Cuijk) en 49 (Mill en Sint Hubert) boeren minder over zo'n vijf jaar. Dat lijkt misschien weinig, maar het is 65% van het totale aantal boerenbedrijven dat nu in deze gemeenten actief is.

In absolute aantallen voert Meierijstad de lijst aan. Daar wordt rekening gehouden met 200 boeren minder in 2025. Gemert-Bakel rekent op 151 stoppende boeren. In beiden gemeenten is dat zo'n 40% van het totaal.

Keukentafelgesprekken

Het zijn vooral de gemeenten in het oosten van de provincie die een goed beeld hebben van het aantal stoppende boeren. "We voeren keukentafelgesprekken met alle boeren. Dit zijn intensieve gesprekken op maat, waarbij de specifieke situatie wordt besproken en met de boer wordt gekeken naar de toekomstmogelijkheden", aldus de gemeente Sint Anthonis (144 stoppers de komende jaren).

Een voedselbos

Wat er met de vrijkomende grond en stallen moet gebeuren, is nog onduidelijk. Veel gemeenten vinden het lastig om in te schatten is, omdat de grond in eerste instantie eigendom blijft van de boer die stopt. In Gemert-Bakel rekenen ze er op dat de grond die vrijkomt gebruikt wordt voor akkerbouw: "Die akkerbouw richt zich op gewassen met hogere opbrengsten zoals aardappels, groenten of een boomkwekerij", aldus een woordvoerder.

In Mill en Sint Hubert zinspeelt men daarnaast op creatieve oplossingen: "Wellicht moeten we ook kijken naar de natuurinclusieve landbouw, een voedselbos, zonneweiden etcetera." Ook de gemeente Asten hoopt op een impuls voor de natuur: "Te zijner tijd komt er misschien meer agrarisch natuurbeheer. Je hoopt erop dat er grasland behouden kan blijven, maar daarvoor heb je boeren nodig."

In Bladel zijn er de laatste tijd al veel woonboerderijen bijgekomen: "Tot nu toe worden de meeste locaties omgezet naar woonlocaties", aldus de gemeente.