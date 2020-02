Polder in de Biesbosch verandert in enorme binnenzee door storm en hoogwater

Een aantal Schotse Hooglanders is door organisatie Free Nature naar een veiliger plek gebracht.

Marko Oudenaarden, die op een terp woont in het gebied, vindt het spannend en mooi. 'We houden droge voeten, maar wat een watermassa. Het is ongelofelijk, dit is bizar."

Het water in de Boven-Merwede bij Werkendam is vanmorgen boven de 2.00 meter Normaal Amsterdams Peil gestegen. Bij die waterhoogte stroomt het water dan vrijelijk de gigantische Noordwaardpolder in om op die manier de druk op de dijken in de omgeving van Werkendam te verminderen. Rijkswaterstaat verwacht maandagavond een waterhoogte die richting de 2.40 gaat. "Ik probeer vannacht wel een beetje te slapen. Maar spannend is het wel", zegt Oudenaarden.

Volgens een laatste prognose van Rijkswaterstaat stijgt het water dinsdagmorgen door naar een hoogte van 2.51 meter

'Werkendam aan zee'

Wie over de Bandijk het gebied inrijdt, denkt op z'n minst dat Werkendam tegenwoordig aan zee ligt. Waar je ook kijkt, het is één enorme watermassa. Verspreid in die enorme binnenzee zie je terpen liggen met daarop een huis of een boerderij. Het zijn enclaves in een woeste waterwereld. Schuimkoppen beuken tegen de terpen en de stormachtige wind maakt het spektakel compleet.

Dieren zoeken hoge en droge plekken

Natuur en Vogelwacht Biesbosch meldde zondag al dat er 'hachelijke omstandigheden kunnen ontstaan', voor dieren als hazen en reeën. "Maar de meeste dieren kunnen daar instinctief mee omgaan. Bovendien zijn er speciale hoogwatervluchtplaatsen in het gebied ingericht, waar het extreem hoge water veilig afgewacht kan worden", aldus Rob Haan van de organisatie. Bij terpbewoner Oudenaarden zijn inmiddels al de eerste dieren komen aan zwemmen.