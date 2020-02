Heel Holland Bakt-winnares Anouk: 'Toen Robèrt zei dat hij trots op me was, moest ik bijna huilen'

Anouk uit Waalwijk mag zich hardop de beste thuisbakker van Nederland noemen. Zondagavond was de finale van het populaire televisieprogramma Heel Holland Bakt. Anouk wist al sinds oktober dat zij de winnares was en moest dat maanden voor zich houden. ''Dat was soms lastig, ik ben normaal namelijk heel open en transparant.''

Zondagavond zaten zo'n vier miljoen Nederlanders aan de buis gekluisterd bij de finale van Heel Holland Bakt. Anouk had alleen haar gezin vertelt dat zij het programma had gewonnen, vertelt ze maandagmiddag bij het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. ''Mijn kinderen werden non-stop belaagd door mensen'', vertelt Anouk. ''Ze zijn pas twaalf en zestien en soms was het voor hen erg lastig. Ik ben erg trots hoe zij ermee om zijn gegaan.''

Veel mensen zeiden tegen Anouk dat ze haar overwinning wel hadden zien aankomen. Pas toen ze zichzelf op televisie terug zag, kon ze zich daar wat meer in vinden. ''Nu zie ik pas hoe stabiel ik gepresteerd heb'', zegt ze. ''Maar in de tent zelf heb je dat totaal niet in de gaten. Daar was ik alleen op mijn eigen werkblad gefocust.''

Emotioneel

Toch is het behalen van de winst niet haar mooiste Heel Holland Bakt-moment. ''Dat was toen Robèrt zei dat hij trots op me was. Hij noemde mijn baksel een gevalletje 'hogere school patisserie'. Toen hij dat zei, moest ik bijna huilen.''

In het dagelijks leven is Anouk docent op een Avans-hogeschool in Den Bosch. Hoewel haar leerlingen hopen dat ze blijft, wil Anouk zich ook verdiepen in de wereld van de patisserie. ''Ik ben nieuwsgierig wat die wereld mij kan brengen. Daarom heb ik een poosje verlof opgenomen'', vertelt ze. ''Het lijkt me tof om bijvoorbeeld demonstraties of lezingen te geven over wat ik bak.''

