Heel Holland Bakt-gekte compleet op Avans na winst docente Anouk: 'Meer dan verdiend'

Bijna vier miljoen kijkers zagen zondagavond hoe de docent Social Studies de finale won. Uiteraard zat ook locatiedirectrice Gabrielle Leijh voor de buis. "We zijn meer dan trots. Iedereen heeft het met veel spanning gevolgd."



Nog geen taart

En nee, maandag was er nog geen taart op school. De Waalwijkse winnares heeft een bomvolle agenda in Hilversum. "Toch hebben we al een hoop mogen proeven. Ze nam haar creaties regelmatig mee naar school, als proef", lacht haar collega-docent Miriam Kersten.



Veel leerlingen van Anouk hebben met spanning zitten kijken.







Boergondisch

Het is de tweede keer in korte tijd dat iemand van de Hogeschool in Den Bosch de hoofdprijs in de wacht weet te slepen. Eerder pakte Hans Spitsbaard de titel, die Technische Bedrijfskunde studeerde. "Brabanders zijn gewoon Boergondiërs", verklaarde een woordvoerder van de school.



Anouk was volgens juryleden Robèrt van Beckhoven en Jannie de meest stabiele thuisbakker van alle deelnemers. Dat Anouk veel kans zou maken, bleek al uit het feit dat ze de afgelopen acht weken drie keer de titel Meesterbakker had gewonnen.

In Den Bosch hopen ze vooral dat Anouk les blijft geven. "Het is een fantastische en warme collega", weet Leijh. "Het is ook gewoon een heel populaire docent."