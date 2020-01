Het is een strijd tussen de Bossche bollen en de Limburgse vlaaien in Heel Holland Bakt

De Bossche Anouk en Esther charmeerden de magen van de jury met Bossche spektakelstukken waarin de Bossche bol creatief verwerkt was. Maar ook de andere drie Limburgse dames maakten indruk met hun werk waarin allerlei vlaaienvullingen voorbij kwamen.

Enige man

Buitenbeentje op weg naar de eindstreep van Heel Holland Bakt is de enige overgebleven mannelijke deelnemer Arjen uit Vlaardingen. Die deed het ook niet onverdienstelijk met zijn 'keteltaart'.

Bossche Anouk in actie tijdens Heel Holland Bakt. (Foto: omroep MAX)

Uiteindelijk kreeg Anouk voor haar bakwerk waaronder de 'Oeteldonkse taart' het felbegeerde speldje 'meesterbakker van de week' opgespeld. De bodem van haar taart was gemaakt van brownies en moest het Bossche moeras voorstellen. Natuurlijk kwamen de Bossche carnavalskleuren rood-wit en geel terug met de bovenop de taart de oetelkikker.

'Hier word ik blij van'

Stadgenoot Esther kreeg ook complimenten van de jury, met name van Robèrt van Beckhoven. "Ik vind het er fantastisch uitzien. Als je deze taart ziet denk je direct aan Den Bosch. Hier word ik heel blij van."

Esther uit Den Bosch blijft gefocust tijdens het bakken. (Foto: omroep MAX)

Meester Patissier en Boulanger Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk is eigenlijk wel verbaasd dat zich niet eerder een strijd tussen de zuidelijke provincies heeft afgetekend. "Brabanders en Limburgers zijn toch vaak wat bourgondischer en culinairder ingesteld dan de rest van Nederland. Dat heeft alles te maken met hun ligging naast België. Dat Zwolle met restaurant Librije vandaag drie Michelinsterren krijgt, komt ook omdat hun chef-kok geleerd heeft bij de Brabantse topkok Cas Spijkers ", grapt hij er achteraan.

Ideale winnaar voor het zuiden

Waar deelnemer Arjen een beetje buiten de zuidelijke strijd valt vanwege zijn woonplaats, staat deelneemster Aline er midden in. Zij komt uit Roermond en scoorde hoge ogen met haar dakpannenfabriek uit die het naburige Tegelen. Aan de andere kant is zij in het dagelijkse leven vooral in Eindhoven te vinden waar ze Chemical and Process studeert aan de TUe.

Brabantse of Limburgse Aline? (FOTO: omroep MAX)

Brabant heeft al een winnaar en een finalist gehad in het bakprogramma. De Bossche student Hans Spitsbaard won in 2017. Een jaar eerder stond Francis Kuijk in de finale. Limburgers bereikten nog nooit de finale. Dit seizoen levert de zuidelijke strijd een smakelijke toevoeging op. Zul je net zien dat buitenbeentje Arjen er met de eindzege vandoor gaat.

