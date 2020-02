Met je pasgeboren baby in je armen vanaf je eigen bank geboorteaangifte doen, in Eindhoven kan het

Online geboorteaangiftes doen is nu bij meerdere gemeentes mogelijk. (Foto; Pxhere)

EINDHOVEN -

In de gemeente Eindhoven is het sinds maandag mogelijk om online geboorteaangifte te doen. Sinds 1 januari 2020 bestaat wettelijk deze mogelijkheid. Eindhoven is een van de eerste grotere steden die deze service aan haar inwoners biedt.