Veroordeelde delinquenten onder één dak met dementerende ouderen, omwonenden zien het niet zitten

In een pand aan de drukke, doorgaande Bredaseweg in Tilburg wordt druk gewerkt. Op de benedenverdieping komen tien appartementen voor dementerende ouderen. Op de eerste en tweede verdieping komen veertien appartementen voor mensen die door de rechter zijn veroordeeld zijn voor een licht vergrijp.

Rick Roelofs woont een paar deuren verderop. "Vreemde combinatie", zegt hij over deze mix. "Ik denk dat iedereen met een beetje verstand dat toch wel apart vindt." Sandra Strijbos maakt zich zorgen: " Mensen die met strafrecht te maken hebben gehad. Iedereen heeft zoiets van: wat moeten we daarvan verwachten?"

Coffeeshops

Twan Jenneskens heeft een vermoeden: "De veroordeelden zullen een weg naar buiten zoeken. Er zitten hier in de buurt twee coffeeshops dicht bij elkaar. En op vijftig meter afstand zijn er twee parken. Hier wonen gezinnen met jonge kinderen. Wij maken ons grote zorgen."

De buurt voelt zich ook bedonderd door de manier waarop het is gegaan. In het verleden woonden er mensen die zorg nodig hadden in het pand, ze hadden het idee dat er weer zoiets in zou komen. Jenneskens: "Sinds juni vorig jaar zijn we met de eigenaar van het pand in gesprek geweest. We hebben afspraken gemaakt. De eigenaar is ons zo goed mogelijk tegemoet gekomen in ruil voor het niet indienen van een bezwaarschrift. En nu, zoveel maanden later, worden we geconfronteerd met deze combinatie, waar we op zijn zachtst gezegd heel ongelukkig meer zijn."

De instanties die het plan gaan uitvoeren, zijn ODAzorg voor de dementerende ouderen en Unitio Forensische Zorg voor de delinquenten. Henk Gloudemans van ODAzorg benadrukt dat de bewoners apart van elkaar leven: "Er wordt niet gemengd en het is niet de opzet dat mensen gaan samenwerken."

'Kwetsbare burgers'

Volgens Rene Vervoort van Unitio gaat het om 'kwetsbare burgers' die lichte vergrijpen hebben gepleegd. Ze hoeven niet naar de gevangenis, in plaats daarvan gaan ze naar de Bredaseweg: "Ze functioneren niet goed en ze hebben steun en begeleiding nodig om weer mee te kunnen doen in de maatschappij."

Volgens Vervoort hebben ze een onterecht stigma: "Deze mensen liggen echt niet de hele dag op de loer om eens te kijken of ze een oudere een hak kunnen zetten. Ik heb andere ervaringen, wij maken ons minder zorgen."

Maar dat geldt zeker niet voor de buurtbewoners. Zij hebben bij de politiek aan de bel getrokken. Het CDA heeft maandagavond in de gemeenteraad van Tilburg vragen gesteld over de kwestie. De partij vindt dat het plan niet voldoet aan de vergunningen die voor het pand zijn afgegeven. Wethouder Dusschooten heeft toegezegd de vergunning nog eens tegen het licht te houden. Wel benadrukt hij dat het om ex-delinquenten gaat. Mensen die hun straf erop hebben zitten en vrij man zijn.