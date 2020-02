Gewapende overval op een woning in Geldrop (foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

De melding van de overval kwam dinsdagochtend vroeg binnen bij de politie. De drie mannen zouden met een wapen de woning binnen zijn gedrongen. Dat gebeurde aan het Emopad. Het is onduidelijk of er ook iets is buitgemaakt.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.