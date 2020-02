Man gebruikte molotovcocktail om bestelbus in Oss in brand te steken

De bestelbus stond geparkeerd op de parkeerplaats voor het pand van uitzendbureau Flex Specialisten. Nadat de man de molotovcocktail bij de bestelbus naar binnen gooide, was er geen redden meer aan. Volgens een werknemer van Flex Specialisten, die in hetzelfde gebouw woont als waar het uitzendbureau is gevestigd, riep de man 'Ik wil mijn geld terug, ik wil mijn geld terug'."

Filmpje

De brandstichter kon dankzij goede getuigenverklaringen snel door de politie worden aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Poolse man, zonder vaste woon-of verblijfplaats. Opvallend detail is dat de man zijn daad filmde en de video online plaatste. Hij zit nog vast.

De politie kan nog niet zeggen of de nu aangehouden man ook verantwoordelijk is voor de vele andere autobranden in Oss. Die vraag wordt wel meegenomen in het onderzoek.

