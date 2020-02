Jeuk na de storm: wind blaast oude nesten van eikenprocessierups uit de bomen

Dacht je dat je overal vanaf was: heb je zo midden in de winter alsnog last van de eikenprocessierups. Dat kan, allemaal door storm Ciara. De harde wind blaast lege nesten waar nog haartjes in zitten namelijk uit de bomen.

“De nesten zijn verlaten, maar hangen nog stevig vastgeplakt aan de bomen", vertelt boswachter Frans Kapteijns dinsdagochtend in radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. "Door de harde wind van de laatste dagen worden ze los geblazen en daar kunnen mensen dan last van krijgen."

We hebben wel een gelukje: de neerslag die met de harde wind gepaard gaat. “Op dit moment mogen we heel blij zijn met de regen”, vertelt Frans. “Dat slaat die haartjes meteen neer.”

Handschoenen aan en muts op

Wat je het beste kunt doen om winterse overlast van de rupshaartjes te voorkomen? “Haal de oude verlaten nesten van een boom af, en begraaf ze. Dan heb je er geen last meer van”, zegt Kapteijns. "Trek daar natuurlijk wel handschoenen bij aan, of gebruik een schop." Kleding is sowieso een bijkomend voordeel in de winter. Met een dikke jas, handschoenen en een muts op, is de kans dat je last krijgt van de haartjes een stuk kleiner.