Kilo fentanyl gevonden in schuurtje van Eindhovenaar: ‘Kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn'

In de schuur van de man uit Eindhoven die vorige week maandag werd opgepakt, heeft de politie ruim een kilo fentanyl gevonden. Dit is een stof met een werking vergelijkbaar aan morfine, maar dan tachtig tot honderd keer sterker. Een kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn.

De man werd op 3 februari aangehouden in een onderzoek van het Landelijk Parket naar verdovende middelen en witwassen. Aanvankelijk werd gedacht dat er cocaïne in de plastic zak zat die in het schuurtje lag.

Zeer verslavend

Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wees echter uit dat het om ruim een kilo fentanyl gaat. Het is voor het eerst dat in Nederland beslag wordt gelegd op zo'n grote hoeveelheid. Fentanyl werkt bij inademing, opname door mond en aanraking met huid. In de medische wereld wordt het gebruikt als verdovingsmiddel en pijnstiller. Het spul is zeer verslavend.

Bij de doorzoeking van het schuurtje vonden agenten ook dure horloges, duizenden euro's aan contant geld, verboden wapens en munitie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Fentanyl staat op lijst I bij de Opiumwet. Op die lijst staan drugs die enorm schadelijk zijn voor de gezondheid.

Drugskoerier

De Eindhovenaar kwam in februari 2018 al in het vizier van de politie, bij een levering van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. In juli vorig jaar zou hij vanuit een loods in het Duitse Noordrijn-Westfalen spullen voor drugsproductie naar de omgeving van Zaltbommel hebben gebracht.