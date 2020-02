Proces drugsboot: advocaten leggen bom onder proces en willen stoppen

Het proces over de drugsboot in Moerdijk moet meteen stoppen omdat agenten mogelijk hebben gelogen over de gebeurtenissen rond het drugslab. Dat vinden de advocaten van de vier verdachten. Ze omschrijven de situatie als 'ernstig'. Ze willen opheldering en vragen uitstel van de rechtszaak voor nader onderzoek.

Vorige week ontstond er gedoe tijdens een getuigenverhoor bij de rechter-commissaris. Die verhoorde de twee politiemensen die als eerste aan boord gingen en het lab ontdekten. Dat verhoor ging over de gebeurtenissen kort na de arrestaties.

Sigaretje

Schipper Cor B. (65) uit Breda was op de bewuste dag (10 mei 2019) opgepakt en mocht in het ruim wachten op transport. De schipper zegt dat hij toen aan boord een sigaretje heeft opgestoken en gerookt, samen met de Mexicanen. "Hij is kettingroker en het duurde lang", zei zijn advocaat Welvaart dinsdagochtend tegen de rechtbank. "Vandaar die sigaret."

Maar de politiemensen die de schipper en de Mexicanen arresteerden, hebben juist verklaard dat de mannen aan boord helemaal niet hebben gerookt na hun arrestatie. Kortom: die sigarettenpeuken lager er al langer.

Laboratorium

Het dna van Cor B. op een sigarettenpeuk wordt door de politie uitgelegd als belangrijk belastend bewijs dat de schipper in het lab werkzaam was. Zijn advocaat: "Ze willen hem in het laboratorium plaatsen. Maar hij is vóór 10 mei 2019 nooit in dat lab geweest".

Welvaart noemde het zelf ook opmerkelijk dat de verdachten aan boord gewoon mochten roken van de politie, tussen al die chemische stoffen.

'Bananenrepubliek'

Advocaat Bart Welvaart zegt dat agenten van de waterpolitie valse processen-verbaal hebben opgemaakt en dus hebben gelogen over de gang van zaken.

"Een fundamentele inbreuk op een behoorlijke procesorde", zei Welvaart die vindt dat dit eerder bij een 'bananenrepubliek' hoort. Hij wil dat de schipper vrijuit gaat.

Boobytrap

Volgens advocaat Welvaart probeert de politie ook een zogenaamde boobytrap in de schipper zijn schoenen te schuiven. Er was er geen boobytrap aan boord, beweert Welvaart. De verdachten zaten toen al in de cel. zegt advocaat Welvaart. De kosten voor het leegpompen van het ruim waren 30.000 euro, zei de advocaat.

Na het betoog van Welvaart sloten de andere advocaten zich aan bij het verhaal van hun collega. De rechtbankvoorzitter stelde daarna aanvullende vragen over hoe dit hun cliënt precies raakt.

Proces vertraagd

De officier van justitie komt dinsdagmiddag aan het woord. De rechtbank heeft de zaak tot die tijd onderbroken en beslist mogelijk later vandaag hoe het verder moet.

Het inhoudelijke proces moet in feite nog beginnen.

Buenos dias

Alle vier de verdachten zijn bij de rechtszaak. Ze hebben zich tot nu toe beroepen op hun zwijgrecht. Alleen 'buenos dias' klonk aan het begin van de zitting uit de mond van de verdachten.

Naast schipper Cor B. gaat het om Candelario V.L. (38) Geboren in Sinaloa. En de twee broers Victor (27) en Diego V.J.(24) uit Durango, Mexico.

Er is vrij veel media op de been in de rechtbank, ook vanuit het buitenland. Zo zit er een Mexicaanse krantenjournalist bij.

MEER VOLGT