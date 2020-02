Koning Willem-Alexander brengt verrassingsbezoek aan 'initiatiefrijk' Tilburg

Koning Willem-Alexander op bezoek in de Piushaven in Tilburg (Foto: Tom van den Oetelaar)

Niemand mocht het weten, maar nu is hij toch echt gearriveerd. Koning Willem Alexander brengt dinsdag een werkbezoek aan Tilburg. Om half twee kwam hij aan in de Piushaven. De koning bezoekt Tilburg om te kijken hoe belangrijk burgerinitiatieven zijn voor een stad. Tilburg heeft er nogal wat.

Koning Willem-Alexander is in de Tilburgse haven waar burgers samenwerken met ondernemers, de gemeente en de schippers. De Koning praat over de ontwikkeling van de Piushaven en over de samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers. Hij maakt ook een rondleiding om de haven.

Koning praat met Max, Jolien en Nienke

Een van de burgers in de Piushaven die zelf het initiatief nam om iets te doen is de jonge Max van Son, de jongen die met zijn bootje plastic uit de haven haalt. De koning praat aan de Piushaven met hem en met Jolien en Nienke, de twee meiden die een zeilschool zijn begonnen in de haven. Zij mogen de koning vertellen hoe ze hun eigen idee uitgevoerd hebben. De koning heeft tenslotte ook nog een gesprek met de havenmeester.

Nederland kent steeds meer burgerinitiatieven. Koning Willem-Alexander besteedt een reeks werkbezoeken aan deze collectieve initiatieven.

