Bellen, bellen, bellen naar de woningbouw hielp niet, wietlucht gaf klagende huurder gelijk

Containers vol wietplanten en kweekspullen werden in beslag genomen in Terheijden.

"Ik mocht de woningcorporatie Woonvizier niet meer bellen met mijn klachten over een andere huurder in de straat. Ik kreeg een belverbod", zegt een aangedane bewoner aan de Turfsteker in Terheijden. Vrijdag was de stank in de straat echter niet te harden en belde hij de politie. Niet veel later werd er op zolder een wietkwekerij gevonden, bij de bewoners waar hij al jaren over klaagde.

De klager heet Victor en wil niet met eigen naam vermeld worden, omdat hij al meerdere keren geïntimideerd is door de bewuste straatbewoonster. "Ik heb zo vaak melding gemaakt van overlast en verdachte omstandigheden. Er is wel een inspecteur naar de straat gestuurd, maar die constateerde geen overlast en dus werd ik niet meer serieus genomen en mocht ik niet meer bellen", vertelt Victor.

Geen belverbod

Directeur Ellen van Bijsterveld van Woonvizier zegt dat er nooit iemand verboden wordt om te bellen met klachten. "Wij willen graag weten wat er speelt en zullen nooit iemand verbieden melding te maken van overlast." De directeur geeft aan dat verdachte meldingen altijd serieus worden genomen. Ze kan niets zeggen over alle 'verdachte' meldingen die Victor maakte in het verleden. "Daarvoor moet ik me inlezen in het dossier. Soms wordt er wel actie ondernomen, maar dat is niet altijd zichtbaar voor de klager omdat we niet alles terug kunnen koppelen in verband met de privacy van onze huurders."

De huizen aan de Turfsteker zijn nieuw en zeven jaar geleden trokken de eerste huurders in hun woning. In eerste instantie kletsten alle straatbewoners nog gewoon met elkaar. Dat veranderde toen Victor ooit vroeg of het iets rustiger mocht in de tuin. De aangesproken bewoonster veranderde in een 'waanzinnige'. "Er volgde een scheldkanonnade en er werden steentjes naar mijn ruit gegooid."

Schelden

Sindsdien is hij amper nog buiten geweest omdat het geschreeuw van moeder en kinderen Victor zwaar stoort. "Met drie kinderen wordt er geroepen van half zeven in de ochtend tot een uur of acht 's avonds." Die overlast gaat niet over spelende kindergeluiden maar over een vloekend gezin waar ze tegen elkaar roepen dat ze 'hun vuile kankersmoel' moeten houden.

Een andere straatbewoner is door het oudste kind van dertien, samen met vriendjes, in elkaar geslagen. "Die is daar later ook voor aangehouden. Veel straatbewoners zijn bang en durven niks te zeggen", vertelt Victor.

Ziek van de lucht

Afgelopen vrijdag hing er een zware wietlucht in de straat. "Ik werd misselijk door de stank." De politie rook het ook meteen. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er op zolder 100 wietplanten zijn gevonden. De bewoonster krijgt nu een brief dat ze vrijwillig mag vertrekken. Als ze niet vertrekt volgt er een rechtszaak om haar gedwongen uit de woning te krijgen.

"Ik heb melding gemaakt van veel vreemde mensen die met volle zakken binnenliepen en zonder spullen vertrokken. Ik heb gemeld dat de zolder afgedekt werd met zwart isolatiemateriaal. Ik heb de stank gemeld. Ik heb de overlast gemeld. Best zuur om overal te lezen dat de politie vraagt om alerte buurtbewoners om zo de strijd tegen drugs aan te gaan en ik het gevoel heb als paria behandeld te zijn."

Altijd bellen

Victor heeft inmiddels contact gehad met Woonvizier. Excuses dat zijn meldingen niet serieus zijn genomen kreeg hij niet. "De medewerker die mij ooit verbood te bellen, beëindigde het gesprek met de woorden: 'Je mag altijd bellen als er iets is.'"