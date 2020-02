Beelden van mishandeling meisje (13) massaal gedeeld, jongen (15) meldt zich

De vechtpartij was net buiten de poorten van de Praktijkschool (foto; Google Maps).

Op het filmpje, dat op verschillende social mediakanalen gedeeld werd, is te zien dat het meisje wordt geslagen en geschopt. Als ze op de grond ligt, wordt ze nog een aantal keer op haar hoofd geslagen. Wat de aanleiding was voor de mishandeling is niet bekend.

Gemeld

De tiener die verdacht wordt van de mishandeling meldde zich kort na de vechtpartij. Omstanders filmden de vechtpartij.