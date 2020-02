Een slimme wijk voor ouderen moet senioren langer thuis laten wonen

In de moderne woonwijk staan zelfstandigheid, veiligheidsgevoel en sociale contacten centraal. ''De nieuwe wijk moet de senioren helpen bij hun zelfstandigheid in huis, maar het is ook de bedoeling dat ze zelfstandig naar buiten kunnen'', legt hoogleraar Masi Mohammadi van de TU/e uit.

Dinsdag werden door woningcorporatie Wooninc. en ouderenzorgorganisatie Oktober samen met de TU Eindhoven en de gemeente Waalre de handtekeningen gezet onder de samenwerking.

De nieuwste snufjes

Een van de ideeën is een digitaal hek voor bewoners met een vorm van dementie. ''Bewoners dragen dan een polsbandje met een alarm. Als zij te ver buiten het terrein komen, dan gaat er een alarm af bij de verplegers.'' Een andere optie is het maken van interactieve pijlen op de grond om wijkbewoners individueel de weg naar andere plekken in de wijk te wijzen.

De ouderen krijgen interactieve aanwijzingen (foto: Masi Mohammadi)

Daarnaast worden ook de woningen van de nieuwste snufjes voorzien. ''Denk bijvoorbeeld aan een projectie van een boterham of medicijnen op de muur die vertellen dat het tijd is om te eten of de pillen in te nemen. Met behulp van interactieve pijlen op de vloer wordt dan de weg gewezen naar de plek waar ze liggen.''

Bewoners leven in een proefgebied

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de slimme wijk er precies uit komt te zien. De locatie wordt een zogenoemd 'living lab'. Dat wil zeggen dat de bewoners mee mogen denken over de ontwikkeling en daarna ook mee mogen praten over de verbeterpunten.

Het gaat om zo'n tachtig bewoners met een zorgindicatie die nu verdeeld over vier gebouwen aan de Malvalaan wonen. Er wordt nog gekeken of nog meer woningen in de omgeving aan kunnen sluiten bij het project.

Volgend jaar moeten de plannen rond zijn. Dan kan gestart worden met de sloop, renovatie en nieuwbouw van de woongebouwen in de wijk.