Diego kwam voor 3000 euro hier werken en belandde in een drijvend drugslab

Het inhoudelijke proces begon dinsdag en werd een groot deel van de dag beheerst door beschuldigingen van de advocaten aan het adres van de waterpolitie. De advocaten denken dat agenten hebben gelogen over de gebeurtenissen kort na de arrestatie. De rechtbank vond geen aanwijzingen voor gesjoemel. Het proces kon daarna pas echt beginnen.

Gevaar

Schipper Cor B. werd als getuige gehoord in de Bredase zittingzaal. De rechtbankvoorzitter vroeg wie hem had benaderd voor het plaatsen van een zeecontainer in het ruim van zijn schip, voor het drugslab. Cor B. vertelde dat het allemaal begon in Amsterdam toen hij daar aangemeerd lag met de Arsianco. Het waren twee mensen die 'bij toeval' bij zijn schip uitkwamen. Wie dat waren wilde B. niet zeggen. "Dan kan ik mogelijk mezelf en mijn familie in gevaar brengen. De geruchten doen de ronde dat het gevaarlijk zou kunnen zijn".

De zeecontainer in het ruim

Op 22 november 2018 meerde hij aan in de oude haven van Moerdijk. Op 5 december werd een zeecontainer in het ruim gehesen. "Toen ik niet aan boord was", benadrukte de schipper. Eind december begon het bij B. door te dringen dat er iets aan de hand was, vertelde hij. "Ze zeiden dat ze iets met pillen gingen doen. Medicijnen, xtc. Toen kon ik niet meer terug," zei hij.

Of de schipper die Mexicaanse verdachten eerder zag? "Deze jongens heb ik de laatste 14 dagen voor de ontdekking gezien". Cor B. kreeg van een van hen een speciale telefoon. "Ik wist niet eens hoe dat ding werkte".

3000 euro per maand

Ook de Mexicanen werden één voor één als getuige gehoord door de rechtbank en kregen diverse vragen over het lab. De Mexicanen werden bijgestaan door een Spaanstalige tolk. want ze spreken geen woord Nederlands.

Verdachte Diego was het meest spraakzaam en vertelde dat hij in Mexico alleen middelbare school heeft gevolgd en geen vak heeft geleerd. Hij werkte hiervoor bij een distributiebedrijf voor tomaten en komkommers. Diego zei dat ze met zijn drieën tegelijk naar Nederland waren gekomen, in oktober 2018. Met het vliegtuig, gewoon via een rechtstreekse vlucht Mexico-Amsterdam. "Om te werken", zei Diego. "Iemand zei dat ik hier 3000 euro per maand kon ik verdienen. Tien keer zo veel als ik normaal verdien. Ze hebben niet gezegd wat we precies moesten doen. Iets verplaatsen".

Foto's en filmpjes

Diego legde uit dat hij in een appartement in Den Haag woonde. "Ik had geld om eten en drinken te kopen en af te wachten". De rechtbankvoorzitter vroeg: heeft u dingen gemengd, gekookt? Diego knikte. "Steeds wat ze me vroegen". Maar hij beriep zich meteen op zijn zwijgrecht. Voor zijn veiligheid, voegde hij later toe. Wat hij daar op die boot in Moerdijk deed? "Daar geef ik geen antwoord op. Iemand heeft me verteld dat daar werk was". Betaald kreeg hij nooit, zei hij de rechters.

Op het mobieltje van Diego vond de politie allerlei verdachte foto's. In de rechtszaal werd ook een foto van 12 december 2018 getoond met iets wat lijkt op een pakketje drugs. Op foto's van 13 en 14 april 2019 (een maand voor de ontdekking) staan flinke partijen met brokken crystal meth kristallen, uitgestald op een tafel.

Volgens de rechtbank is er ook een filmpje gevonden waarop te zien is dat iemand een vloeistof staat te koken in een roestvrij stalen ketel. Ook heeft de politie een foto gevonden met eindproduct: in een witte doos met blauw deksel. Diverse van zulke doosjes vond de politie in het lab. Eentje werd toen ook getoond aan de buitenwereld.

Intussen werd tijdens de zitting ook duidelijk dat de politie veel Whatsapp-gesprekken terugvond bij de Mexicanen. Uitgebreide gesprekken over roestvrijstalen pannen en kannen, chemische stoffen zoals 'Perka', een term voor een ingrediënt van crystal meth. Maar ook over de temperatuur en mengen van stoffen. Die gesprekken werden gevoerd met een telefoonnummer in landcode 0052: Mexico. Daarmee wijst alles er op dat ze hun instructies uit hun vaderland kregen.

Uit het dossier komt naar voren dat er meer mensen bij het lab betrokken waren. Zoals de twee onbekend gebleven mannen in Amsterdam. Maar er vielen ook namen als 'Angel' en 'Patrona' (Baas) en 'Chalio' die telefonisch contact hadden. Vier staan er terecht maar er zijn er minstens zeven.

Zwijgen

|De andere Mexicanen lieten weinig los in de rechtszaal. Candelario V.L. (38) herhaalde steeds dat hij geen antwoord wilde geven. Hij deed dat ook niet op alle vragen die werden gesteld. Medeverdachte Victor V.J. en broer van Diego (27) wilde alleen bevestigen dat hij zijn broer kent. Verder herhaalden ze keer op keer: quiero guardar silencio: Ik maak gebruik van mijn zwijgrecht.

Donderdag gaat de rechtszaak verder en volgen mogelijk de strafeisen.