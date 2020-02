'Carnaval moet internationaal cultureel erfgoed worden', vinden 150 prinsen

DEN BOSCH -

"Vanavond willen we geschiedenis schrijven!" Dat stelden ruim honderd verschillende Brabantse carnavalsprinsen -en prinsessen, die dinsdagavond bijeenkwamen in het provinciehuis, vergezeld door 150 muzikanten en figuranten. Het doel van de immaterieel erfgoedlijst is om gebruiken, rituelen en ambachten voor de toekomst te beschermen. Het doel van de erfgoedlijst is om gebruiken, rituelen en ambachten voor de toekomst te bewaren.