Jury proeft meer dan tachtig worstenbroodjes en dit vinden zij de lekkerste (en deze juist niet)

De worstenbroodjes worden met een soepele beweging doorgesneden en daarna besnuffeld en natuurlijk geproefd. "Ik vind deze echt niet lekker", is het eerste oordeel van de jury.

Ook de rest van de test komt dit worstenbroodje niet ongeschonden door. "Het deeg is heel dun, het vlees is niet mals en hij is een beetje zuur in je mond."

Streng maar rechtvaardig

Oké, de jury is dus streng maar rechtvaardig. Het zijn zes consumenten en zes professionals, waaronder bakkers, koks en slagers. Kok Maarten Saakes uit Mierlo legt uit: "Het is een serieuze job dus we moeten alles goed bekijken en proeven. We snijden de worstenbroodjes eerst in de lengte door. Dan kan je zien of het gehakt goed verdeeld is. Daarna ruiken we aan het brood. Want de geur zegt vaal al heel veel. Dan proeven we een stuk brood en een stuk gehakt los van elkaar. Tenslotte proeven we alles samen en dan heb je het hele worstenbroodje geproefd."

Bekijk hier het jurycommentaar:

In de consumentenjury zien we een bekend gezicht: boerin Steffi Verhagen uit Boer Zoekt Vrouw. Haar reden waarom ze in de jury zit is simpel: "Ik ben een bourgondische Brabander en ik houd van worstenbroodjes. Hier mag ik ze allemaal proeven."

Toch zijn ze niet allemaal even lekker. Na een paar worstenbroodjes zegt ze vertwijfeld: "Ik heb er heel veel zin in, maar ik hoop wel dat er nog betere komen."

Ook veel lekkere

Gelukkig zitten er tussen de tientallen worstenbroodjes die ze mogen proeven ook veel lekkere. Steffi wordt enthousiast: "Als ik deze in de winkel zou zien liggen dan zou ik ze kopen."

Maarten snijdt er ook eentje door en concludeert: "Het brood smaakt prima en het gehakt is goed verdeeld over het brood. De meeste broodjes zien er netjes uit. We hebben niks te klagen."

Op de vraag of hij na de jurering voorlopig wel genoeg worstenbroodjes heeft gegeten, antwoordt Maarten met een lach: "Nee hoor, ze liggen thuis in de koelkast. Die ga ik morgen gewoon eten."

Finale

De jury heeft uiteindelijk vijftien thuisbakkers en leerlingbakkers uitgekozen die door mogen naar de finaledag op 16 maart:

Dit zijn ze:

VMBO:

-Markland College: Kyra Moermans.

-De Rooi Pannen: Jelle Brouwer en Giel Valkenaars.

-Markland College: Ilse Nieuwkoop en Joshua Mouthaan.



MBO

-Cingel College: Jana Mutsaars.

-Curio: Marco Vos en Thomas Merkx.

-Summa College: Bram van Bree en Iris Steuten.



Thuisbakkers

-Jos Heerkens

-Gerrit van Oorschot

-H. Hulsman

-Margo van Hoof

-René van Dommelen

Op 17 maart wordt bekend wie zich de bakker van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje mag noemen.