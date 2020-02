Dit zijn de flitspalen die het vaakst flitsten in 2019

104 stuks. Zoveel flitspalen stonden er in 2019 verspreid over onze provincie. Hoe vaak flitsten ze, en welke palen brachten het meeste geld in het laatje van de overheid?

Sommige flitspalen flitsen alleen bij mensen die door rood rijden, andere controleren op snelheid en weer andere flitsen bij allebei.

Kennedylaan Eindhoven

Rijkswaterstaat heeft bekend gemaakt welke palen in Noord-Brabant het meest 'succesvol' waren. Op nummer 1: de paal aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven, richting het noorden. 26.558 keer ging hij af in 2019. Op nummer 2 staat een paal in Tilburg, aan de Ringbaan-Oost ter hoogte van de Caspar Houbenstraat. Deze paal deed 19.168 keer zijn werk.

Bekijk hier de 'toppers' van Brabant:

Gelukkig wonen we niet in Zuid-Holland

Kijkend naar de andere provincies, dan valt vooral Zuid-Holland op. 1.184.429 keer werd daar geflitst in 2019. Dan valt Brabant nog mee met 493.226 keer.

Bekijk hier de cijfers per provincie: