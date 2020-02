Rabobank eist 155.000 euro van overvallers, die ook klant in Zundert wilden beroven

De vijf Brabanders die in 2017 een klant van de Rabobank beroofden, kunnen een claim van deze bank verwachten. De Rabobank vordert 155.000 euro van de in totaal zes verdachten, zo bleek dinsdag bij de rechtszaak.

De Brabanders zouden in juli 2017 een klant beroofd hebben die net een grote som geld had afgehaald. Ze kregen volgens justitie de cruciale informatie van bankmol Lorenzo J, een nu 27-jarige uitzendkracht die bij de bank werkte. De bank betaalde het geld terug aan de beroofde klant.

Na een roof in Venlo voorkwam de politie een soortgelijke roof in Zundert. Een agent nam daarbij de plek in van het beoogde slachtoffer.

Lorenzo J. werd net als een andere bankmedewerker ook verdacht van betrokkenheid bij een overval op een bejaarde vrouw in Bladel. Ze belde dat ze een groot bedrag van 78.000 euro kwam ophalen. Later werd zij in haar woning in haar slaap overvallen.

