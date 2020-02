Politie en Staatsbosbeheer beschermen dieren in ondergelopen polder, wegen en terpen afgesloten

“We hebben een aantal terpen en wegen afgesloten waar dieren extra rust kunnen krijgen”, vertelt boswachter Thomas van der Es. “Voor de bezoekers het advies om daar ook weg te blijven. Samen met de politie voeren we extra surveillances uit om te controleren of bezoekers zich daar ook aan houden. Gun de beesten hun rust."

Door de mega overstroming hebben zich op wat hoger gelegen plekken veel dieren verzameld, waaronder ook veel reeën. “Het komt nu allemaal bij elkaar. Je ziet groepen. On-Nederlandse aantallen, soms tientallen bij elkaar en die hebben echt rust nodig”, vertelt boswachter Thomas van der Es. "Over 48 uur komen er weer plekken boven water en dat betekent dus meer vluchtplaatsen voor vossen, reeën en andere dieren. Maar gun ze ook de rust."

Ree├źn zijn op de vlucht geslagen voor het water.

Mega overstroming is ook genieten

De boswachter is niet alleen van de geboden en verboden, hij geniet ook van de overstroming. En, hij is niet de enige. Op de Bandijk – nu de hoogwater boulevard van Werkendam aan Zee – rijden dinsdagmiddag de auto’s bijna bumper aan bumper. Waar gestopt kan worden, wordt gestopt én uitgestapt om foto's te maken.

“Op een gemiddelde dinsdagmiddag in februari heb ik de Biesbosch zo’n beetje voor mezelf, nu is dat heel anders. Er zijn best wat mensen die erop afkomen, maar vanaf de Bandijk is het ook een spectaculaire route. Mensen komen kijken naar dit indrukwekkende verdronken landschap”, vertelt Van der Es.

LEES OOK: Spectaculair: zo ziet de overstroomde Noordwaardpolder in de Biesbosch eruit vanuit de lucht

Noordwaard is straks een sterrenrestaurant voor vogels

De boswachter verwacht dat de polder over circa 48 uur voor een groot deel weer leeggelopen is, maar wel met achterlating van zand, grond en klei. In vakjargon heet dat sediment, met daarin veel voedsel. “Als over een paar weken de kieviten en grutto’s weer naar Nederland komen vinden ze hier een uitgebreid restaurant en zullen hier veel eten gaan vinden. Het sediment neemt ook zaden mee van kruiden en bloemen en als boswachter word ik daar heel blij van.”

Polder Noordwaard is nu binnenzee de Noordwaard ( foto Rijkswaterstaat)

Binnenzee

De binnenzee, die is ontstaan door de overstroming, beslaat volgens de boswachter nu een oppervlakte van rond de vijftienhonderd tot tweeduizend hectare, meer dan drieduizend voetbalvelden water.