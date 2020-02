Spectaculair: zo ziet de overstroomde Noordwaardpolder in de Biesbosch eruit vanuit de lucht

Het is de bedoeling dat het gebied in noodgevallen overstroomt. Het gebied werd vijf jaar geleden ontpolderd, om als doorloopgebied te fungeren voor de rivier. Ook werden de dijken verlaagd. Als het hoogwater is op de rivier, zoals nu, kan dat via de Noordwaard, de Biesbosch, het Hollands Diep en het Haringvliet sneller naar zee stromen. Op die manier houden duizenden mensen verderop in Brabant en Gorinchem droge voeten.

Ook dinsdagavond en woensdag zal er water de polder in lopen, zo verwacht Rijkswaterstaat. Daarna wordt de situatie weer zoals normaal.

