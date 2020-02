Huis van Miranda omringd met water na overstroming Biesbosch: 'Ik heb slecht geslapen'

Het was een spannende nacht voor Biesbosch-bewoner Miranda. Door storm en hoogwater in de rivieren is natuurgebied De Biesbosch gepland onder water verdwenen. En dus sliep ze voor het eerst niet in een graslandschap, maar naast een enorme binnenzee. Ontspannen was dat niet.

"Ik heb heel slecht geslapen", vertelt de zichtbaar vermoeide Miranda Janse. Ze tuurt over het water. Zover ze kan kijken, is een enorme binnenzee te zien. "Je weet dat je hoog genoeg woont, maar toch blijft het spannend. Water is zo onvoorspelbaar."

Ook al wist ze dat het water zou komen, ze is er alles behalve blij mee. "Van mij had het niet gehoeven", benadrukt de 30-jarige boerin. "Mijn huis is slechter bereikbaar en ik moet de paarden op stal houden."

Droge voeten

Het gebied liep maandagmiddag onder water. Dat ging geheel volgens plan. Het werd vijf jaar geleden ontpolderd, zodat het bij hoogwater kan overstromen. Op die manier wordt de druk op dijken in de omgeving minder. Zo houdt de rest van Brabant droge voeten. Sommige huizen werden toen opnieuw gebouwd op een hogere plek: een terp.

Dat natuurgeweld is overweldigend.

Zo werd ook het huis van Joke de Vlieger (60) herbouwd op een hoger stuk. Vlak achter haar tuin, ligt nu een enorm waterlandschap. "Het is prachtig! Dat natuurgeweld is overweldigend. Iedere dag heb ik een compleet ander uitzicht", vertelt ze opgewekt.

Emotioneel

Ze was erbij, toen de golven maandag de polder insloegen. "Het was een emotioneel en historisch moment! We hebben hier jaren naartoe geleefd." Ze wijst naar een stuk ondergelopen polder. "Daar stond mijn oude huis. Nu weet ik tenminste zeker dat ik niet voor niets ben verkast", lacht ze.

Haar eerste nacht aan zee is goed bevallen. "Ik heb heerlijk geslapen." Vlak voordat ze naar bed ging, keek ze uit het raam. "Het uitzicht was prachtig! Zover je kon kijken, was water. De maan scheen er prachtig op."

Op het moment dat het waterpeil gaat zakken, wonen de twee dames gewoon weer tussen het gras. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Miranda: "Ik kan in ieder geval niet wachten tot alles weer normaal is."

Bekijk hoe die overstroming eruit zag: