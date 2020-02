Koophuizen steeds duurder, waar betaal je het meest en het minst?

De huizenprijzen in Brabant rijzen de pan uit. Vorig jaar waren er voor het eerst gemeenten waar de gemiddelde verkoopprijs voor een huis (ruim) boven de 400.000 euro lag. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Voor het eerst lag de gemiddelde verkoopprijs van een huis in Nederland boven de drie ton.

In Vught betaalde je vorig jaar gemiddeld het meest. Daar wisselde een huis voor bijna 450.000 euro van eigenaar. In het westen van onze provincie was je het goedkoopst uit. In Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal bijvoorbeeld ben je gemiddeld minder dan 260.000 euro kwijt voor een koophuis. Van de grote steden is Breda nog steeds het duurst, terwijl Tilburg het goedkoopst blijft. Dat is ten opzichte van een jaar eerder niet veranderd.

Duurste gemeenten:

Vught: 449.600 euro

Waalre: 434.300 euro

Oisterwijk: 415.800 euro

Goedkoopste gemeenten:

Steenbergen: 250.800 euro

Bergen op Zoom: 255.700 euro

Roosendaal: 257.300 euro

Grote steden:

Breda: 350.000 euro

Eindhoven: 308.800 euro

Den Bosch: 333.200 euro

Tilburg: 265.300 euro

Kijk hier wat de gemiddelde verkoopprijzen in jouw gemeente zijn: