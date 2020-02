Biggetjes groeien op bij hun moeder in een familiestal

VENHORST -

In de grond wroetende varkens. Biggetjes die spelenderwijs achter elkaar aan rennen en in alle rust opgevoed worden door hun moeders. Bij het Familievarken in Venhorst wordt gezocht naar innovaties die varkens gelukkiger moeten maken en de varkenssector klaar moeten stomen voor de toekomst. Je ziet het in deel 3 van 'Varkensgeluk'.