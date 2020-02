Boten botsen op de Maas: 'Het eten was net klaar'

Schipper Henk van Gils en zijn vrouw hadden aangemeerd bij Sambeek, omdat ze niet in het donker verder wilden varen. Ze waren via België onderweg naar Duitsland. Nu nog met een leeg schip, maar in België zouden houtsnippers worden geladen. Op vrijdag zouden die dan in Duitsland worden geleverd. Maar die planning kon uit het raam, toen er dinsdagavond ineens een duwboot vol zand tegen ze aan botste. Een inschattingsfout van de duwboot, blijkt nu.

De vrouw van Henk had net het eten klaar, toen hun boot geraakt werd. Dat ging gepaard met een flinke klap. Daardoor kwam ze met haar hoofd tegen het aanrecht terecht. Ze raakte lichtgewond. “Maar goed dat ze geen gloeiendhete spullen in haar handen had. Anders had ze die over zich heen gekregen”, kijkt Henk een dag later terug op de gebeurtenissen.

Volgens Rijkswaterstaat heeft de duwboot het invaren van de voorhaven verkeerd ingeschat. De boten raakten elkaar. Het binnenvaartschip raakte beschadigd aan de achterzijde van het schip, bij de gasolietank. Die tank raakte niet lek. De duwboot raakte een meerpaal, waar schepen kunnen aanmeren.

Scheepswerf

De Inspectie Leefomgeving en Transport kwam de situatie bekijken. Het binnenvaartschip mag in principe verder naar een scheepswerf, om daar de schade te laten herstellen. De duwboot met zand moet nog blijven liggen, omdat er een meerpaal is geraakt. In de praktijk hebben beide boten nog aardig wat werk aan verzekeringen en herstelwerkzaamheden. Duitsland op vrijdag, lijkt in ieder geval niet meer haalbaar voor Henk en zijn vrouw. “Geen idee wanneer ik weer door kan. Ik heb nog zoveel werk nu. Ik kan het helemaal niet inschatten.”

De schepen botsten op elkaar rond zeven uur dinsdagavond, bij de sluis bij de Maas bij Sambeek. Brandweer rukte aanvankelijk met groot materieel uit. Pas bij daglicht werd woensdag duidelijk hoe groot de schade daadwerkelijk is.