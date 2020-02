Stukje huid van heilige Bernadette van Lourdes komt in de Mariamaand naar de Sint-Jan

Een stukje huid van de heilige Bernadette van Lourdes komt dit voorjaar naar de Sint-Jan in Den Bosch. Het reliek wordt getoond van 11 tot en met 17 mei. In die week zijn er nog tal van andere activiteiten. De visioenen van Bernadette vormden de aanleiding voor het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord.

Het reliek, zoals het overblijfsel van het lichaam van een heilige wordt genoemd, wordt bewaard in een reliekschrijn. Dit is een vaak rijkelijk versierde kist. In de Mariamaand wordt in de Sint-Jan ook een film getoond over het leven van Bernadette. Dat gebeurt op 15 mei en een dag later wordt een tocht door Den Bosch gehouden.

Processie

De kans bestaat dat de reliekschrijn tijdens die processie wordt meegenomen. Medewerkers van het bisdom zijn daar momenteel over in gesprek met mensen van het heiligdom Lourdes, waar het reliek van wordt geleend.

Tijdens vieringen zal het reliek in de buurt van het centrale altaar in de kerk staan. Buiten de vieringen om, krijgt het reliek waarschijnlijk een plek in een aparte kapel. Een woordvoerder van het bisdom kan nog niet aangeven of het stukje huid ook écht te zien is. Hij verwacht daar volgende maand meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Bernadette Soubirous, zoals Bernadette van Lourdes eigenlijk heet, werd geboren op 7 januari 1844 in Lourdes. Ze overleed op 16 april 1879. De paus verklaarde haar in 1933 heilig.

Op 11 februari 1858, ze was toen veertien jaar oud, zag Bernadette de verschijning van een in het wit geklede dame met een rozenkrans. Dat zou Maria zijn. In de maanden daarna zag ze de verschijning nog achttien keer. Op aanwijzing van Maria opende Bernadette een bron en Maria vroeg haar een kerk te bouwen. Dit werd later het bedevaartsoord Lourdes.