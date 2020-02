Joery (30) wandelt om geld in te zamelen voor zijn zus met Lyme: 'Je bent machteloos' [GOEI VOLK]

“Ik ga wandelen voor Lyme. Mijn zus Kim kampt al jaren met klachten die steeds maar erger worden. Beetje bij beetje kan ze steeds minder zelf doen. Je staat er machteloos bij. Ik wil haar helpen, maar eigenlijk kan ik niks voor haar doen. Natuurlijk bied ik hulp aan, maar daarmee wordt ze nog niet beter. De schoonzus van Kim kwam met het idee om te gaan lopen voor Lyme, met als doel geld inzamelen wat rechtstreeks naar mijn zus gaat. Ze vroeg wie er mee wilde doen, ik heb natuurlijk ja gezegd.Het begin- en eindpunt van onze wandeling is het Henschotermeer. De wandeling duurt zo’n drie uur, maar je kunt ook 5 uur lopen, of één uur hardlopen. Ons team bestaat nu uit zeventien mensen. De meesten gaan wandelen, twee daarvan gaan hardlopen. Ik denk dat het best wel een gezellige dag wordt voor het goede doel. Ons doel was om 6.000 euro op te halen voor Kim, dat is gelukt.Kim kan het ingezamelde geld gebruiken voor hulpmiddelen in en om haar huis. Dit is helaas hard nodig. Bijvoorbeeld een trippelrolstoel, zodat ze zichzelf binnenhuis zo goed mogelijk kan blijven verplaatsen.” – Joery van Dun (30) uit Goirle, Kim van den Boogaart - van Dun uit Tilburg en dochter Lana.#goeivolk #onsbrabant