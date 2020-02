Anthony en Audrey hopen op de perfecte trouwdag, maar fraude gooide bijna roet in het eten

"We moesten online zoveel mogelijk likes verzamelen en stonden in de top drie, maar er is gesjoemeld met het stemmen en nu bepaalt een jury wie er winnaar wordt van de volledig verzorgde en betaalde huwelijksdag", zegt Audrey van de Kimmenade op de bank in Helmond.

Bruiloft ter waarde van 30.000 euro

Audrey wil een groot feest waar iedereen kan kletsen en dansen, niet echt een huwelijk dat 30.000 euro gaat kosten. Toch schreef de 22-jarige Helmondse zich in voor de wedstrijd voor een 'Perfect Wedding'.

"We maken kans op het droomhuwelijk met een mooie jurk, ringen, een prachtige locatie in Amsterdam en een mooi pak voor Anthony", vertelt Audrey. "Wat zij allemaal wil is prima, maar ik wil graag zelf in een Mustang rijden op m'n trouwdag", vult Anthony aan.

Fraude

De wedstrijd bestond uit verschillende delen, legt organisator Sarah Glasbergen uit. De finalisten hebben een pitch gedaan en konden punten verdienen met een quiz tijdens een dag op het hoofdkantoor. Met de video van de pitch zouden de drie stellen online ook likes kunnen verzamelen, die mee zouden tellen.

"Helaas is daar iets misgegaan er zijn mensen die likes hebben gekocht met nepaccounts. Wie dat zijn weten we niet, maar daarom tellen de likes dus niet meer mee", legt Sarah uit.

"We hebben een telefoontje gekregen dat wij het niet waren en dus nog in de race zijn voor het huwelijk van 30.000 euro. Wij zouden dat nooit doen. Je doet eerlijk mee of niet", zegt een teleurgestelde Anthony.

"Eigenlijk zouden we pas op 21 mei 2021 gaan trouwen, omdat we nog moesten sparen. Maar als we winnen trouwen we al op 20 augustus dit jaar", zegt Anthony.

Trouwen met papa

De drie stellen uit Helmond, Kappelle aan de IJssel en Elst gaan vrijdagmiddag, op Valentijnsdag, naar de finale in Rotterdam. Een jury gaat dan bepalen wie er in augustus het stralend middelpunt is van een droomhuwelijk.

Voor het vierjarige dochtertje van Anthony en Audrey wordt het huwelijk van haar pap en mama sowieso een feest. "Ik krijg een Rapunzeljurk", zegt Amy met een grote glimlach.

In de video vertelt dochter Amy met wie zij gaat trouwen: