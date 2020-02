Een bos of moestuin op het schoolplein: steeds meer basisscholen worden groen

Een zee van grijze stenen, zo ziet een traditioneel schoolplein eruit. "Dat nodigt niet echt uit om lekker buiten te gaan spelen", weet Wilma van der Pijll. Ze coördineert het project 'Schoolpleinen van de toekomst' vanuit de provincie. "Het mag een stuk groener!"

Klein bos

Zo heeft basisschool Sint Jozef in Lithoijen sinds kort een klein bos op het schoolplein. Ook wordt binnenkort een flinke moestuin aangelegd. "Vroeger was er alleen maar een klein grasveld", vertelt Greta. "Nu kun je veel leuker spelen en het is ook beter voor dieren."

In deze video kun je zien hoe het nieuwe schoolplein er uitziet:

De provincie en waterschappen hebben 3,5 miljoen euro over voor groenere schoolpleinen. Kinderen moeten zo meer met de natuur in aanraking komen. "We hopen ook dat scholen vaker buiten les gaan geven", benadrukt Wilma van der Pijl.

Ook moeten de groene pleinen helpen om het klimaatprobleem op te lossen. "Een plein met bomen houdt veel meer water vast dan een stenen plein", vervolgt de coördinator. "Ook zorgen bomen voor schaduw. Op veel speelplaatsen ga je op warme dagen haast dood van de hitte."

Twee scholen per week

"We hebben veel meer aanmeldingen dan verwacht. Het geld gaat rap op", vervolgt ze. Elke week ondergaan gemiddeld twee schoolpleinen een metamorfose. Het plan is ook bedoeld voor middelbare scholen, maar slechts twee hebben zich tot nu toe gemeld.

Tot eind dit jaar is er nog geld voor zo'n zestig scholen. Het is onduidelijk of er daarna nog meer geld komt om andere scholen aan te pakken.

Een greep uit de Brabantse scholen die al subsidie hebben gehad:



* In dit kaartje zie je het meest actuele overzicht. Er kunnen scholen ontbreken.