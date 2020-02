'Beveiliging EBI Vught aangescherpt nadat een professionele drone werd gespot'

VUGHT -

Justitie heeft beveiligingsmaatregelen genomen bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught nadat er maandag een professionele drone werd gesignaleerd. Dat melden bronnen aan RTL Boulevard-deskundige Peter R. de Vries. Sinds kort zit topcrimineel Ridouan Taghi vast in Vught. Het is niet duidelijk of de drone iets met hem te maken heeft.