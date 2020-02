'Beveiliging aangescherpt nadat een professionele drone werd gespot bij de PI Vught'

De hoofdingang van de EBI in Vught. (Archieffoto: Willem-Jan Joachems)

VUGHT -

Justitie heeft beveiligingsmaatregelen genomen bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) nadat er maandagavond een professionele drone werd gesignaleerd bij de PI Vught. Dat melden bronnen aan RTL Boulevard-deskundige Peter R. de Vries. Sinds kort zit topcrimineel Ridouan Taghi vast in de EBI, onderdeel van PI Vught. Het is niet duidelijk of de drone iets met hem te maken heeft.