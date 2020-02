'Groots' nieuws voor de kleintjes: Guus Meeuwis geeft weer een kinderconcert

Het concert was vorig jaar binnen een paar uur uitverkocht. Daarom werd ook dit jaar het junior ‘managementteam’ weer bij elkaar geroepen voor de aankondiging van het tweede kinderconcert. Het resultaat zie je in de video hieronder.

'Iets bijzonders'

“Dit jaar gaan we iets heel bijzonders doen”, zo kondigt Guus Meeuwis aan op Facebook. Wat dat precies is, maakt de zanger woensdagavond bekend in De Wereld Draait Door. De kaartverkoop begint donderdagochtend via de website van de zanger.

LEES OOK: 'Het regent meters ranja', duizenden kinderen zingen mee met Guus Meeuwis tijdens Groots Junior'