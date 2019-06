'Het regent meters ranja', duizenden kinderen zingen mee met Guus Meeuwis tijdens Groots Junior'

Het kinderconcert was niet alleen nieuw voor Guus Meeuwis, het was het allereerste stadionconcert voor kinderen ooit in Nederland. In no time was het uitverkocht. Nielson, Kraantje Pappie en Ronnie Flex verzorgden de gastoptredens.

Kinderen Jules, Sjoerd, Rosanne, Flip, Gioia en Benjamin waren voor deze gelegenheid één dag het management van Groots Junior. Zo was Jules Guus’ persoonlijke manager, had Gioia zich over de kleding gebogen en had Flip voor het geluid en het licht gezorgd.

De ouders waren ook dolenthousiast: "Dit is een stuk leukers dan met die meters bier die door de lucht vliegen." In plaats daarvan was er veel chips, cola en confetti. "Ook mooi om te zien dat kinderen alle liedjes meezingen, terwijl de meeste nummers al voor ver hun tijd zijn geschreven."

Guus Meeuwis liet weten dat bij de zondagmiddagshow van Groots met een zachte G altijd al veel gezinnen met kinderen komen. “Dat vormde de inspiratie om een concert speciaal voor kinderen te geven”, zei hij eerder.

Vrijdag wordt in het Philips Stadion het eerste traditionele ‘Groots met een zachte G’-concert van dit jaar gehouden. Het is het veertiende jaar op rij.