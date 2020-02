Nagenieten! Zo beleefden de NAC-supporters de bekerwinst op de tribune: 'De zaak ontploft!'

De NAC-supporters John en Ad komen in Alkmaar uit de bus en lopen de tribune op. De één al wat meer beschonken dan de ander, maar beiden zeer positief gestemd. NAC gaat winnen van AZ, hun club gaat naar de halve finale in het bekertoernooi. "0-2, let op mijn woorden!", zegt Ad. John sluit daar bij aan.

Andere supporters zijn wat realistischer, want NAC staat zesde in de eerste divisie en AZ tweede in de Eredivisie. "We kunnen ook met 6-0 verliezen", zegt er eentje. "We hebben wat geluk nodig."

Eindeloos zingen en schreeuwen

Ondertussen nestelt de yellow army zich op de tribune in het AFAS Stadion. Vlaggen worden uitgedeeld, de kelen met bier gesmeerd. Jong en oud, de sfeer is die van verwachting. Een deel van het stadion heeft geen dak meer en dat zorgt haast voor een mooie wijde Spaanse stadionbeleving.

Maar dan betrekken bij sommigen de gezichten. Als het lied 'Ik spring voor NAC' wordt ingezet en daad bij woord wordt gevoegd, beweegt de betonnen tribune in Alkmaar vervaarlijk op en neer. Het is een voorbode voor de rest van de avond. Al een half uur voor het eerste fluitsignaal begint de NAC-aanhang met zingen en schreeuwen en dat houdt niet meer op tot ver na het einde van de wedstrijd.

Bekijk de video met de NAC-supporters op de tribune in Alkmaar:

NAC-supporters gaan los bij goal

Ook als NAC het in de beginfase zeer moeilijk heeft, staan de supporters hun mannetje. Het lijkt wel alsof NAC thuis speelt. Wat geluid betreft heeft Breda de overhand. Maar AZ, een ploeg met heel veel kwaliteit, pakt de Bredase club bij de strot en duwt de ploeg terug op eigen helft. Het lijkt een kansloze missie te worden voor de geel-zwarten. Maar NAC recht de rug onder de gepassioneerde aanvoering van het Bredase publiek en begint te knokken. Tot ieders verbazing ontworstelt het team zich aan de Noord-Hollandse houdgreep en komt zelfs op 0-1. Het vak met NAC-fans gaat helemaal los.

In de rust is de stemming dan ook opperbest. Zelfs bij NAC-supporter Wouter, die wel ineens het pootje van zijn bril mist. Gesneuveld tijdens het juichen na de goal van El Allouchi. "Geen idee wat er gebeurd is", zo zegt hij. "Ach, kan gebeuren. Nu verdedigen, de bus parkeren en binnenhalen die halve finale. Of dat gaat lukken? Nee, nee... haha!"

Gekkenhuis bij 0-2

Want de gelouterde NAC-supporter weet dan al dat het de hele tweede helft waarschijnlijk billen knijpen wordt. Dat is ook zo, maar NAC krijgt toch de beste kansen en komt zelfs op 0-2. Opnieuw ontstaat er een gekkenhuis in het uitvak. Bier vliegt door de lucht en overal juichende mensen met gezichten vol ongeloof. "Dit mag niet meer mis gaan", zegt supporter John en bijt nog eens op zijn vuist. Om vervolgens weer mee te zingen: "Oh N.A.C., yellow army, we are gonna win today..."

Dan is het heel even heel stil bij de aanmoedigende NAC-fans. Via een prachtig uithaal van Oussama komt AZ in de 65e minuut namelijk op 1-2 . Treurnis en de verschillende rampscenario's worden heel even besproken. Maar daarna gaan de kelen weer open voor gezang, geschreeuw en bij sommigen het nodige bier.

'De zaak is ontploft'

NAC komt met de rug tegen de muur te staan, maar ineens is daar invaller Noblejas als de redder in nood. Hij maakt er vijf minuten voor het einde 1-3 van en het feest is compleet. Bekenden en onbekenden vallen elkaar in de armen, want zij weten dat het niet meer mis kan gaan. Er wordt na afloop met de spelers gejuicht en gezongen. Uitzinnige vreugde, want de Bredase trots staat in de halve finale van de KNVB-beker. Na PSV versloeg NAC dus ook AZ. Eindelijk weer eens succes voor NAC, iets wat ze hard kunnen gebruiken in Breda.

"De zaak is ontploft, we staan in de halve finale", jubelt supporter Chris en slaakt een vreugdekreet. "Ik had het absoluut niet verwacht. Tegen PSV trouwens ook niet. Maar op de een of andere manier kunnen ze de bal er in de beker toch in leggen."

Vuurwerk bij terugkomst spelersbus

De blijdschap bij de NAC-supporters is zo groot dat honderden fans de spelersbus bij thuiskomst met veel vuurwerk en vlaggen staan op te wachten. Terecht, want de selectie toonde zich als een ware cupfighter. Bij het Bredase stadion klimmen de spelers op de bus en laten ze zich door de meute terecht bejubelen. "Wat moet dit wel niet worden als we de finale halen", zo vraagt een vrouwelijke fan zich af.