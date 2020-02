Strenge regels tijdens rechtszaak Operatie Alfa: officieren van justitie mogen niet worden gefilmd

Het OM en de politie doorzochten in november vorig jaar lange tijd het woonwagenkamp in Oss. Daarbij werden veel wapens, drugs en cash geld gevonden. De eerste zeven verdachten staan maandag voor de rechter, de anderen komen 11 maart voor het eerst voor de rechter.

Eerste zitting

Maandag is de eerste zitting in deze zaak. Zeven van de vijftien verdachten van Operatie Alfa staan dan voor de rechter in zogeheten pro-formazitting. Ook de stemmen van de verdachten mogen niet worden opgenomen.

"We doen dit met het oog op de veiligheid", meldt een woordvoerder van het OM Oost-Brabant. Normaal gesproken mag de officier volgens de persrichtlijn van de rechtbank wel worden gefilmd. Van de twee officieren in deze zaak mogen maandag alleen geluidsopnamen gemaakt worden. "Ook vragen we of de media de namen van de officieren niet willen noemen", aldus de woordvoerder.

Marengo-proces

Of het besluit mede te maken heeft met de aangescherpte beveiliging van onder meer officieren en rechters in het Marengo-proces, daar kan de woordvoerder 'niets over zeggen'. Advocaat van de kroongetuige in dit proces, Derk Wiersum, werd gedood. Daarop werden onder meer rechters en officieren in deze zaak extra beveiligd. Ook mocht er tijdens de zittingen na die moord niet gefilmd worden in rechtbank.

Er mogen maandag ook geen beelden of geluidsopnamen gemaakt worden van de verdachten. Dat laatste mag volgens de persrichtlijn normaal gesproken wel. De opkomst van de rechtbank mag maandag wel gefilmd worden. "Wij zullen niet vragen om de namen van de rechters niet te noemen. Dit omdat deze namen eigenlijk nooit genoemd worden en ze daar in functie van rechter zitten en niet in hun eigen persoon", aldus een woordvoerder van de rechtbank.

De rechtbank neemt geen extra maatregelen qua beveiliging. "Er zijn hier namelijk altijd al extra maatregelen, elke dag. En het is hier altijd goed beveiligd."

